Di Theat'ra Gmünd bringt neue Komödie auf die Bühne

Am 28. April präsentiert Di Theat'ra in der Lodronschen Reitschule in Gmünd das Theaterstück "Und ewig rauschen die Gelder". Komödiantisch wird so auch das zehnjährige Jubiläum der Gruppe gefeiert.