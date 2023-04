In den sozialen Netzwerken kursieren bereits viele Bilder von den dekorativen Boxen, prall gefüllt mit sogenannten "Infinity-Rosen". "Das sind echte Rosen, die speziell konserviert werden und so ein Jahr lang halten", erklärt Gogi Slama aus Klagenfurt. Sie hat sich in der Coronazeit mit diesen etwas anderen Blumensträußen unter dem Namen "Box of Flowers" selbstständig gemacht. "Die Rosen kommen aus Ecuador. Die Boxen gestalte ich alle selbst in Handarbeit." Hilfe bekommt Slama dabei, ebenso wie beim Ausliefern oder Verschicken, auch von ihren Töchtern.