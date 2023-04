Am Sonntag um 4 Uhr wurde die Polizei zu einer Familienstreitigkeit in einer Wohnung in Spittal an der Drau gerufen. Beim Eintreffen am Tatort war die 25-jährige Frau bereits ins Freie geflüchtet. Diese gab an, dass sie ihr 22-jähriger Lebensgefährte nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser bedroht hätte. Er habe das Messer dabei in der erhobenen Hand gehalten und sei damit auf sie zugegangen, er habe nichts zu ihr gesagt. Da ihre gemeinsame zweijährige Tochter und der drei Monate alte Sohn noch in der Wohnung schliefen, rief sie die Polizei.

Alkoholisiert

Der 22-Jährige kam nach Aufforderung der Polizei unbewaffnet aus der Wohnung und ließ sich festnehmen. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Er wurde zur Polizeiinspektion Spittal an der Drau gebracht, wo er nun noch einvernommen wird.

Gegenüber dem Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. Verletzt wurde niemand.