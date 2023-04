Leser der Kleinen Zeitung sind besorgt, dass mit der Umsetzung der beiden Minikreisverkehre in Spittal die Fußgänger ins Hintertreffen geraten werden. Sie fragen sich, was an den sieben Zebrastreifen schlecht sei und warum diese sogenannten Querungshilfen zum Opfer fallen werden? „Als Mutter eines zukünftigen Schulkindes und jemand, der fast alle Besorgungen in der Stadt zu Fuß erledigt, bin ich aufgrund der geplanten Kreisverkehre im Stadtzentrum leider mehr als besorgt“, schreibt eine Leserin.