Es ist ein mysteriöser Fall und daran wird sich auch nach seiner "Lösung" nichts ändern. Am 8. Mai 2016 ist eine Frau aus ihrem Heimatort in Oberkärnten verschwunden. Ohne Aufsehen, ohne viele Worte und kurz nach ihrem 50. Geburtstag war sie einfach weg. Schon kurz danach gab es die Vermutung, dass sich die Kärntnerin ins Bundesland Salzburg "abgesetzt" hat. Mit einigen Mitgliedern ihrer Familie soll die Frau in den Wochen nach ihrem Verschwinden noch in Kontakt gewesen sein. Irgendwann soll auch damit Schluss gewesen sein.