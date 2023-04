Wer wird neuer SPÖ-Bundesparteichef? Die meisten Oberkärntner Politiker wollten sich in einem Rundruf Anfang April noch nicht festlegen, ob ihr Herz für Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler schlägt. Ein roter Politiker hat sich nun aber klar deklariert, nämlich Philipp Schober. Der Stadtrat und Ortsparteivorsitzende der SPÖ Gmünd in Kärnten ist dem "Team Babler" zuzuordnen. Und er sagt: "Die wichtigsten Player in unserer Ortspartei stehen hinter Andreas Babler." Man würde sich mit Bablers Inhalten und Werten identifizieren.