Die Freizeitanlage in Greifenburg hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel gemausert. Eine 4,7 Hektar große Wasserfläche und eine knapp zwei Hektar große Liegewiese ziehen Gäste aus nah und fern an. Jedoch ist die Anlage, die 1984 gebaut wurde, in die Jahre gekommen. Zuletzt wurde vor 15 Jahren investiert – damals aber immerhin eine Million Euro.