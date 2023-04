In Pusarnitz wird um Richard Laggner getrauert. Der Landwirt ist im 83. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit am 11. April friedlich entschlafen. Als Gründungsobmann der Schutzgemeinschaft der Grundbesitzer im Nationalpark Hohe Tauern und in den Nockbergen setzte er sich seit 1988 stets für die Interessen der Grundbesitzer in den Kärntner Naturschutzgebieten ein. Zum stellvertretenden Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins wurde der vierfache Vater 1970 gewählt.