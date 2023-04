Frischer Wind für die beliebte Geigerhütte am Wöllaner Nock. Nachdem die ambitionierte Hüttenwirtin Julia Kerschbaumer im Vorjahr als Küchenchefin ins Gourmet-Restaurant "Das Moerisch" in Seeboden wechselte, stehen ihre Nachfolger nun fest. Ab Mai bewirten Sara Montagnolli und ihr Mann Mario Mitterberger die Gäste in der urigen Hütte in den Kärntner Nockbergen.