Ernst Hutter hat in Blasmusikkreisen einen ähnlichen Stellenwert wie Michael Jackson in der Popmusik. Kaum jemand versteht es besser, Polkas und Märsche zackig und zugleich sanft auf die Bühne zu bringen. Im Jahr 2000 begannen Ernst Hutter und Toni Scholl mit ihren gemeinsamen Musikfreunden aus den Jahren mit Ernst Mosch, „Die Egerländer Musikanten“ neu aufzustellen und in eine Zukunft zu führen. Der Rest ist Blasmusik-Geschichte.