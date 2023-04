Strom ist teuer und die enorm gestiegenen Kosten verlangen Alternativen. Die Stadtgemeinde Hermagor Pressegger See setzt daher massiv auf den Ausbau erneuerbarer Energie. "Wir müssen unsere Strom-Eigenversorgung enorm steigern", begründete Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) die Gründung der "Energiegemeinschaft Wulfenia" Hermagor. Der Gemeinderat bekannte sich am Dienstagabend einstimmig zu diesem Schritt und genehmigte die Satzungen dieser Gemeinschaft, zu deren Gründer die Stadtgemeinde, Autohaus Patterer, Wiedenig GmbH, REG-Bioenergie, Elektro Schuller, Steinwender KG und der Abwasserverband Karnische Region zählen. In weiterer Folge ist eine Erweiterung durch Betriebe und private Haushalte möglich.