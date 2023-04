Knapp 15 Minuten: So lange sitzt Sabine Huber aus dem Mölltal normalerweise im Zug, um auf die Arbeit zu kommen. Sie arbeitet in der Verwaltung des Klinikum Austria in Bad Gastein, einem Reha-Zentrum. Seit heute ist die Tauernschleuse - also der schnellste Weg vom Mölltal ins Gasteinertal - gesperrt. Dringende Sanierungsarbeiten sind zu machen – es ist Gefahr in Verzug. Vorerst dauert die Sperre bis zum 17. Mai, ab November muss die Schleuse dann noch einmal bis zu acht Monate gesperrt werden. Aus den 15 Minuten Arbeitsweg sind gestern vorübergehend drei Stunden und fünf Minuten geworden.