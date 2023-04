Wolken, Regen, Schnee und nur vereinzelt ein wenig Sonnenschein: Der April zeigt sich heuer durchwegs unbeständig und zu kalt. Das ändert sich auch in den kommenden Tagen nicht. Während sich in der ersten Wochenhälfte zwischendurch Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke kämpfen konnten, wird es in der Nacht auf Donnerstag in ganz Kärnten und Osttirol nass. "Wir werden von einem Italien-Tief und einer Kaltfront über Mitteleuropa in die Zange genommen", erklärt Meteorologe Martin Ortner von Geosphere Austria.

Erwartet werden ergiebige Niederschläge in ganz Kärnten und Osttirol. "Es wird überall regnen, in höheren Lagen auch schneien", sagt Ortner. Je nach Intensität könnte die Schneefallgrenze auf 1000 bis 600 Meter sinken. Speziell in höheren Lagen wie dem oberen Gailtal, dem oberen Drautal und dem Lesachtal sowie in den höher gelegenen Karwankentälern ist mit zwischen 10 und 20 Zentimetern Nassschnee zu rechnen. In südlichen Landesteilen kann es dagegen zwischen 20 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter geben.

Unsichere Prognose

Wie es genau weitergeht, kann Ortner noch nicht sagen. "Die Prognose für den Freitag und das Wochenende ist noch sehr unsicher, weil es auf die genaue Lage der Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa ankommt. Durch eine Nordströmung dürfte die Alpensüdseite aber leicht wetterbegünstigt sein." Im Westen Kärntens sollte es trocken sein, in der Mitte und im Osten des Landes dürfte der Freitag unbeständig bleiben.

Am Wochenende ist mit vielen Wolken zu rechnen, zwischendurch darf man aber auf sonnige Phasen hoffen. Fix ist aber: "Bis zum Wochenende bleiben wir auf der unterkühlten Seite, die Temperaturen sind zu kalt für die Jahreszeit."