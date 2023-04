Am Landesgericht Klagenfurt wurde über die "E plus E Projektbau GmbH" in Seeboden der Konkurs eröffnet. Betroffen sind neben elf Gläubigern zwei Dienstnehmer. Geschäftsführer ist Kurt Ertl. Die Schulden der Firma belaufen sich auf 560.000 Euro. Zur Insolvenzursache teil der Kreditschutzverband (KSV 1870) mit, das das 2016 gegründete Unternehmen bis zum Ausbruch der Coronapandemie und noch 2021 erfolgreich gewirtschaftet und jährliche Gewinne erzielt habe. Es seien aber aufgrund der diversen Arbeitserschwernisse in der Pandemie, der eintretenden Materialknappheit und der dann folgenden Kostensteigerungen rasch Liquiditätsprobleme eingetreten.