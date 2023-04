"Es war das reinste Irrenhaus. Das war ein Vorgeschmack dessen, was uns während der Hauptreisezeit im Sommer erwarten wird", sagt Bezirkshauptmann Klaus Brandner, angesprochen auf das Verkehrschaos, das am Ostermontag in Spittal, auf der Fratresstraße und auf der Katschbergstraße (B 99) herrschte. Anrainer am Fratres, die der Urlauberrückreiseverkehr ab Nachmittag bis in die Nachtstunden zum Verzweifeln brachte, wandten sich an die Kleine Zeitung.