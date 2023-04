Sie haben bereits mehrmals für "Kärntner in Not" gespendet. Warum haben Sie sich für eine österreichische Spendenorganisation entschieden, obwohl Sie in Kalifornien leben?

KARL RUPILIUS: Vor ein paar Jahren haben wir uns überlegt, anstatt Weihnachtsgeschenken eine Spende an eine gemeinnützige Organisation zu machen. Da unsere Familie Weihnachten oft in Kärnten verbringt, wollten wir gerne einen Bezug zu der Region im Rahmen unserer Spende erhalten. Auf diese Weise haben wir "Kärntner in Not" gefunden.