Heutzutage muss man erfinderisch sein und sich den modernen Gegebenheiten und Anforderungen im häufig vom Tourismus geprägten Dorfleben öffnen, auch als Bergbauer und Bergbäuerin. Gerade das Leben der Bergbäuerinnen und Bergbauern macht sichtbar, wie viel Fortschritt dabei in einer Rückbesinnung liegen kann. Die Höhenlagen lassen keine ausufernde Bewirtschaftung zu. Die Natur setzt Grenzen. Dieser Thematik widmet sich das ORF-Landesstudio Kärnten in seinem neuesten Beitrag zur Sendung "Erlebnis Österreich", der heute, 8. April, um 16.30 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird.

Jäger, Kasnudeln und gute Luft

Von Kaning über Feld am See, Afritz und Fresach bis nach Arriach begegnet das Filmteam Landwirten wie Erwin Possegger, denen das Bauerndasein in die Wiege gelegt wurde. Sie schauen auch bei den Gastwirten Bernhard und Claudia Trügler, bei denen Nachhaltigkeit und natürliche Lebensmittel aus der Region Lebensqualität bedeuten, vorbei. Im Luftkurort Arriach, an den südöstlichen Ausläufern der Nockregion, gibt Josef Unterköfler einen Einblick in seine Herausforderungen als leidenschaftlicher Jäger und Landwirt. Auf der Schwarzseehütte am Verditz genießt man in 1800 Meter Seehöhe den Ausblick sowie die traditionellen Kärntner Kasnudeln der Familie Pirker aus Afritz. In der Gemeinde Feld am See, die sich über den Brennsee, den Afritzer See und die umliegenden Hänge erstreckt, besucht das Filmteam Familie Modl und zeigt, wie sich traditionelles Handwerk und Landwirtschaft miteinander verbinden lassen.