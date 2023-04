Der Osttiroler Wärmepumpen-Hersteller iDM verstärkt sein Engagement in Kärntens Sportwelt weiter. Nachdem das Unternehmen bereits den Eishockey-Kultklub VSV unterstützt, steigt es nun auch in den Spittaler Fußball ein. Ab sofort spielt der SV SPORTASTIC Spittal mit dem Logo des Osttiroler Wärmepumpen-Herstellers iDM auf der Brust. Im Dezember 2022 hat das Unternehmen ja verkündet, in Spittal einen Produktionsstandort etablieren zu wollen.