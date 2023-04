Das Osterwochenende nutzen zahlreiche Kärntner und Osttiroler für einen Ausflug oder einen Urlaub im Süden. Wie die Antenne Kärnten berichtet, kommt es bereits zu Staus auf den Autobahnen. Auf der Karawankenautobahn (A 11) verliert man derzeit in Richtung Slowenien kurz nach St. Jakob ein paar Minuten. Auf der Tauernautobahn (A 10) staut es sich in Richtung Villach zwischen Gmünd und Spittal/Drau im Baustellenbereich. Autofahrer müssen dort mittlerweile 30 Minuten mehr einplanen. Es wird geraten, bei Rennweg abzufahren und über die Katschberg Straße (B99) auszuweichen. Zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kann es heute auch in den Städten rund um die Einkaufszentren kommen.