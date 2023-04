Tief bewegt, zeigt sich Jason Stahl in einem Video beim Betreten des "Landes der Hofer". Über ihm ein blaues Schild: "Willkommen in Kärnten". In einem seltsamen Dialekt, Englisch gemischt mit vertraut klingenden Kärntner Wörtern, erklärt er, wie ihm an jenem 15. August 2022 beim Überschreiten der Landesgrenze von Osttirol nach Oberdrauburg zumute ist. Denn es ist das Land seiner Vorfahren, das er hier mit seinem Kompagnon Paul Hofer betritt.