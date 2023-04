Am Eingang zum ehemaligen Nawu-Kinderhotel (Nawu: Naturwunder) in Kameritsch bei Hermagor fallen eine Unmenge von Goldmedaillen des Bewertungsportals HolidayCheck ins Auge. Sichtbarer Ausdruck von Spitzenbewertungen offensichtlich zufriedener Gäste. Dennoch, das ist vorbei. Nach der Sommersaison 2022 sattelten die Hubmanns um. Aus 25 Hotelzimmern für Familien entstanden nach einer kurzen und medial geräuschlosen Umbauphase 18 moderne wie heimelige Appartements. Damit zog sich ein weiteres Kinderhotel in Kärnten, das immerhin 30 Jahre am Markt war, für immer zurück.