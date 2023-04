Otto Glanzer ist nicht nur Müller, sondern auch Stromproduzent. Und das neuerdings in großem Stil. Für die Mühlen in Mühldorf und Spittal gab es bereits Wasserkraftwerke, aber seit Herbst 2022 wird auf 13 Dächern und an den Fassaden der Firmengebäude Sonnenstrom produziert. Was hat den Geschäftsführer der Glanzer Mühle GmbH dazu bewogen, 1,4 Millionen Euro in die Hand zu nehmen und Strom, den er gar nicht für den Eigenbedarf benötigt, zu produzieren? „Das Projekt ist aus der Not heraus entstanden. Die Dächer auf beiden Standorten waren zu sanieren. Im Zuge dieser Arbeiten bot es sich an, eine Photovoltaikanlage umzusetzen. Nicht zuletzt, um die Ausgaben wieder hereinzubekommen.“