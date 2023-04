Nachdem sich David Kerschbaumer den Traum von der eigenen Molkerei erfüllt hatte, ging der Jungbauer noch einen Schritt weiter. "Wir konnten nun unsere Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen. Damit wird die Produktion komplett energieneutral", sagt Kerschbaumer nicht ohne Stolz. Das Vorhaben sei von Anfang an geplant gewesen. In den vergangenen vier Monaten gelang die Umsetzung.