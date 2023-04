Wer soll die einst so stolze SPÖ in die Zukunft – und vor allem auch in die nächste Nationalratswahl führen? Die Antwort darauf liefern in Bälde Parteimitglieder aus ganz Österreich. Und die Stimmung in der Sozialdemokratie war schon einmal besser. Die Gailtaler Landtagsabgeordnete Christina Patterer wünscht sich etwa, dass "wieder Ruhe in die Bundespartei einkehrt". Sie will aber nicht über die Medien ausrichten, welche Kandidatin oder welchen Kandidaten sie unterstützen wird. Ob sie mit der Arbeit von Pamela Rendi-Wagner zufrieden ist? "Sie hat herausfordernde Jahre hinter sich. Sie hat es, so gut wie es gegangen ist, gemeistert", so Patterer.