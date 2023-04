Genauigkeit und Präzision waren am 31. März in der Höheren Technischen Lehranstalt in Villach gefragt. Und die Tischlerlehrlinge aus dem Bezirk Hermagor zeigten, dass sie exakt sägen, hämmern und bohren können. Beim Lehrlingswettbewerb ging es darum einen Schemmel (1. Lehrjahr), einen Hocker in Fichte und Buche (2. Lehrjahr) und einen Sessel in Fichte und Buche (3. Lehrjahr) zu fertigen.

Manuel Holzfeind von der Tischlerei Holz Oskar Rainer in Weißbriach hat den ersten Platz im dritten Lehrjahr geholt. Im zweiten Lehrjahr konnte sich Emmanuel Eichhorn von der Tischlerei Arnold Jury vor Natalie Zellhofer von der Tischlerei Unterüberbacher durchsetzen. Im Bezirk Hermagor wurde kein Sieger im ersten Lehrjahr gekürt.

Der Villacher Stadtrat Harald Sobe (SPÖ), der Villacher Wirtschaftskammerobmann Bernhard Plasounig, Innungsmeister Valentin Lobnig Bezirkslehrlingswart Michael Rauter und Bezirksinnungsmeister Bruno Auer überreichten den siegreichen Lehrlingen die Preise.