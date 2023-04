Das Oberkärntner Unternehmen myAcker expandiert. Ab der heurigen Saison können fleißige Gärntner nicht nur in Kärnten online garteln, sondern auch am neuen myAcker-Acker vor den Toren Wiens in der Region Tullnerfeld. MyAcker.com ist eine Plattform, die es Kunden ermöglicht, online Gartenparzellen zu bewirtschaften. Jeder Mausklick – egal ob jener für Pflanze setzen, gießen oder Unkraut jäten – wird dann real von den Mitarbeitern durchgeführt. Schlussendlich wird das reife Gemüse vor die Haustür geliefert. Gegründet wurde das Unternehmen von den Oberkärntnern Christoph Raunig und Patrick Kleinfercher im Jahr 2016. "Jetzt ist es Zeit für die nächste Erweiterung", freut sich Raunig.