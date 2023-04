Wie kann jeder einzelne von uns die Welt ein Stück besser machen? Antworten auf diese Frage suchten die Schülerinnen und Schüler der HLW Spittal im Zuge des "Klimatages" mit dem Schwerpunktthema Nachhaltigkeit. Ein Motto lautete „Aus ALT mach NEU“. Aus alten Landkarten, gesammelten Stoffen, Kleidungsstücken und Kerzenresten wurden neue Produkte entwickelt, entworfen und zum Verkauf angeboten. Nebenbei wurden die gesamten wirtschaftlichen Faktoren dazu über die Übungsfirmen ausgearbeitet. Das heißt, es wurden ein Produktkatalog, die Kostenaufstellung, eine Homepage für den Onlineverkauf und so weiter erarbeitet. Der Weg von der Idee bis zum Verkauf wurde von den Schülerinnen durchlaufen. Das umfangreiche Angebot reichte von Taschen, Notizheften, Blumentöpfen, Untersetzern bis hin zu Kerzen und vielem mehr.

Welche Klasse trennt den Müll besonders sauber?

Ein wichtiger Teil des Projekts war die Mülltrennung an der Schule. Während des Jahres wurden von der 3AHW die Abfallkübel in der Schule auf die richtige Mülltrennung hin kontrolliert. Bei falschem Inhalt gab es Rückmeldungen an die jeweilige Klasse. Eine Preisverleihung an die besten Klassen erfolgte am Klimatag mit der Übergabe eines Beitrags für die Klassenkassa.

Die Kunst durfte in diesem Prozess nicht fehlen. Aus alten Materialien entstanden Kunstwerke. Sie werden in den Gängen der Schule ausgestellt. Außerdem wurde ein Trickfilm zur Problematik „Nachhaltigkeit“ entwickelt. Der Klimatag selbst war nicht nur der Verkaufstag für die neu designten Produkte sowie der Beginn der Kunstausstellung, sondern einen Teil des Programms bildeten Vorträge zu brisanten Themen: Aluminiumherstellung, der Weg des Handys, nachhaltiger Skisport, Mobilität, Nachhaltigkeitsziele der UNO, Fast Fashion. Der Spendenerlös aus den verkauften Kerzen geht an die Kinderkrebshilfe.