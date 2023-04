Am Montag vor den Osterfeiertagen, kurz vor Mittag, war es amtlich: Der Bezirkshauptmann von Spittal, Klaus Brandner, hat eine Feuerverbotsverordnung erlassen. "Wir wollten diesen Schritt bereits in der Vorwoche machen", sagt er. Allerdings wollte man noch die angekündigten Niederschläge abwarten. Weil diese in Oberkärnten aber nicht besonders ergiebig ausgefallen sind, hat man am Montag reagiert. Die Erlassung der Verordnung sei in enger Abstimmung mit der Feuerwehr und der Forstinspektion erfolgt.