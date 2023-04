Es war während der Coronapandemie, als ein junger Oberkärntner damit begonnen hatte, sein Mofa aufzufrisieren. Das Kfz hatte der Jugendliche so umgebaut, dass eine Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h anstatt der erlaubten 45 km/h möglich waren. Dies sei nicht nur durch die Erweiterung des Hubraumes auf 88,3 cm³ möglich gewesen, heißt es in der Anklage. Als Lehrling zum Kfz-Techniker kenne er sich aus, wie er am Montag am Landesgericht Klagenfurt vor Richter Michael Schofnegger sagte. Er musste sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.