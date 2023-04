Herz, was willst du mehr? Um die kulinarischen Köstlichkeiten Griechenlands zu genießen, muss man jetzt nicht mehr zwingend ein Flugzeug besteigen: Es reicht ein Ausflug an den Badesee und zum Fliegercamp in Greifenburg im Drautal. Hier bringen seit dem Vorjahr zwei Griechen, Giorgos Galanis und Miltos Dimitropoulos, die Kulinarik ihrer Heimat auf die Teller.