Bei Geschwindigkeitsmessungen am Sonntag auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) in Döbriach, Gemeinde Radenthein, Bezirk Spittal an der Drau, stoppte die Polizeiinspektion Radenthein einen Raser.

Gegen 14.15 Uhr hatte ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer die erlaubten 80 km/h drastisch überschritten. Der rumänische Pkw-Lenker wurde mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h gemessen. Der 19-Jährige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.