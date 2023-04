Eine zwölfeinhalb Meter lange Stange, umwickelt mit Krepp-Papier in Kärntner Farben, ist heute der Hingucker beim morgendlichen Gottesdienst zum Palmsonntag in der Kirche St. Georgen bei Rennweg. Gerade so passt sie herein, ganz oben kitzelt der darauf befestigte Palmbuschen den Plafond.

Zwei Burschen der Landjugend sind nötig, um diese Palmstange zu halten: einer am Boden, einer einen Stock höher auf der Empore. "Allein schafft man das nicht", sagt Landjugend-Obmann Elias Peitler. Um diese längste aller Palmstangen überhaupt ins Gotteshaus zu bekommen, braucht es mehrere Mann, die sie schultern und über die Friedhofsmauer hieven.

Kleiner Konkurrenzkampf

Die langen Palmstangen haben in Rennweg eine ebenso lange Tradition. Früher habe man die Buschen nach der Weihe am Winterroggenacker aufgestellt, um für eine gute Ernte Gottes Segen zu erbitten, erinnert sich etwa ein Bergbauer. Damit verbunden war der Wunsch, der Roggen möge so hoch wachsen, wie der Stab lang ist. Und aus der Motivation der Kinder heraus, seien die Stangen immer länger geworden.

"Da herrscht schon eine gewisse Konkurrenz unter den Schulfreunden", bestätigt Elias Peitler schmunzelnd. "Und worauf wir uns als Kinder immer besonders gefreut haben, war, wenn wir endlich die am Palmbesen befestigten Süßigkeiten essen durften." In so manchem stillen Moment hört man es daher schon bei der Messe knuspern und rascheln, wenn einer das Naschen gar nicht erwarten kann.

Hochbetrieb im Feuerwehrhaus

"Uns ist es wichtig, uns für den Erhalt des Brauchtums einzusetzen", betont der Landjugend-Chef. Deswegen helfen die Mitglieder jedes Jahr auch den Kindern beim Anfertigen ihrer Palmstangen. Im Feuerwehrhaus herrschte gestern Hochbetrieb: Im Obergeschoß waren zwischen den Haufen aus Buchs- und Palmzweigen, Säcken voller Krepp-Papier, Klebeband und allerhand Bastelzubehör 15 bis 20 Kinder geschäftig am Werk.

"Hexenleitern" als Schmuck

"Die Stange wird mit Krepp-Papier in drei Farben umwickelt. Wichtig ist, dass es schön fest gebunden und mit reichlich Klebeband fixiert wird. So ist es gegen Regen oder Schnee gefeit", erklärt Mädelleiterin Viktoria Lerchster und steckt eine unverzierte Stange zwischen die Löcher zweier Stuhllehnen: "So lässt sich’s besser arbeiten und niemand muss sie extra einhalten." Unzählige Palmstangen hat Lerchster in ihrem Leben bereits gemacht. Flink werden der Palmbuschen aus Kätzchen und Buchs und die von den Kindern mit einer speziellen Technik gefalteten "Hexenleitern" aus Krepp-Papier an der Stange befestigt. Im Untergeschoß, wo sonst ein Feuerwehrauto steht, passiert einstweilen genau das gleiche, nur mit viel mehr Material, an der großen Stange.

Stange seit Jahrzehnten in Verwendung

Für jene Kinder, die noch keine eigene Palmstange haben und mitbringen, fertigt der örtliche Tischler Franz Müller jedes Jahr einige in der Größenordnung von 1,50 bis vier Metern Länge an: "Wichtig ist, dass sie nicht schwer und trotzdem stabil sind, damit sie wenn nötig auch dem Wind standhalten", erklärt Müller, der selbst einmal Landjugend-Obmann war. "Damals, vor bald 40 Jahren, haben wir auch unsere lange Stange bekommen, von einem Bauern aus St. Peter, aus einem Stück aus einem Baum zugeputzt." So lange ist also bereits dieselbe Stange bei der Landjugend im Einsatz. Nur einmal musste Müller sie richten, als die Spitze abgebrochen war.

Für die Kinder ist der Palmsonntag etwas ganz Großes und so bietet sich heute in St. Georgen wieder ein besonderes Bild, wenn Rennwegs Jüngste von der Weihe am Dorfplatz in St. Georgen in die Kirche marschieren und die Palmbuschen an den verschieden langen Stangen über ihren Köpfen tanzen.