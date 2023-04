Bisher unbekannte Täter brachen zwischen dem 29. und dem 31. März in ein Pfarrhaus im Bezirk Spittal an der Drau ein. Die Täter durchsuchten die gesamten Büroräumlichkeiten. Zudem drangen sie in eine Privatwohnung ein, die sich im Pfarrhaus befindet.

Am Freitag wurde Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt. "Soweit derzeit feststeht, wurden Bargeld und Golddukaten in bisher unbekannter Höhe gestohlen", hieß es von der Exekutive am Abend. Das Pfarrhaus war zum Tatzeitpunkt unbewohnt.