Die Carabinieri der Provinz Udine haben in Zusammenarbeit mit der Polizei in Graz einen Iraker mit Wohnsitz in Deutschland festgenommen. Der 30-Jährige wurde per europäischem Haftbefehl gesucht, der vom Gericht von Udine wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung über die "Balkanroute" erlassen worden war. Der Mann soll im Juni des Vorjahres mehrmals auf der italienisch-österreichischen Alpenstraße am Pass Pramollo (Nassfeld) in Udine mehrere Ausländer über die Grenze gebracht haben.

Die von der Staatsanwaltschaft Udine koordinierten Ermittlungen, die nach der Beobachtung illegaler Migranten im Gebiet des Alpenpasses eingeleitet wurden, führten zur Entdeckung eines Schlepperrings aus kurdisch-irakischen Staatsbürgern. Diese brachten Migranten aus der Slowakei über Österreich nach Italien. Sie lukrierten damit hohe Summen, teilten die Carabinieri mit.

Die Migranten sollen unter unmenschlichen Bedingungen transportiert worden sein. Sie seien gezwungen worden, trotz der hohen Sommertemperaturen lange Zeit versteckt im Laderaum von Lastkraftwagen zu verharren.