Wasser wird mehr und mehr zum Thema. Die Alarmzeichen sind unübersehbar, in den Regionen im regen- und schneearmen Osten Österreichs wird das Wasser knapp, der Grundwasserspiegel sinkt besorgniserregend. Diese drückenden Sorgen gibt es in den Gemeinden im niederschlagsreichen Bezirk Hermagor nicht. Hier sprudelt noch genügend Quellwasser aus den karnischen Bergen und den Gailtaler Alpen.

In größeren Siedlungen stellen die Gemeinden die Wasserversorgung sicher, in vielen kleineren Ortschaften und Weilern übernehmen engagierte Genossenschaften diese Aufgaben, zahlreiche Einzelgehöfte versorgen sich selber. Hunderte Quellen liefern tagaus und tagein, da und dort etwas weniger, Trinkwasser. Davon wird in der Stadtgemeinde Hermagor angesichts von 10.000 Gästebetten am meisten gebraucht. "Der rechnerische Spitzenbedarf beläuft sich auf 45 bis 50 Sekundenliter, der bisher gemessene Spitzenbedarf liegt bei rund 20 Sekundenliter", weiß Helmut Wilscher. "19 Quellen, sieben Hochbehälter und die eiserne Reserve aus dem Förolacher Stollen stellen den Bedarf für die nächsten Jahrzehnte sicher. Aber es sind ständig Investitionen notwendig", informiert Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP).

"Zukunftsfit mit Tiefbrunnen"

Wesentliche Teile der Wasserversorgung hat die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen an die EVN ausgelagert, in Würmlach, Laas und St. Jakob sind Genossenschaften am Werk. "Die Quellen gehen wegen fehlender Niederschläge marginal zurück, daher braucht es neue, auch ein Tiefbrunnen wird überlegt, denn wir wollen zukunftsfit sein", sagt Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ). Auf der Agenda steht auch die Erneuerung der zum Teil 100 Jahre alten örtlichen Versorgungsnetze.

In der Gemeinde Lesachtal arbeiten die Genossenschaften bestens, Handlungsbedarf gibt es in St. Lorenzen. "Hier braucht es die Fassung neuer Quellen, die aber vorhanden sind", sagt Bürgermeister Johann Windbichler (ÖVP).

In Dellach im Gailtal und in Nachbarorten gibt es ebenso Wassergenossenschaften. Für Dellach sprudeln zwei verlässliche Quellen im Jaukengebiet. "Sie liefern Wasser mit hohem Mineralstoffgehalt, das Wasser verbleibt vor dem Austritt an die sieben Jahre im Berg", weiß Obmann Gerfried Robatsch. In den Gemeinden Gitschtal, Kirchbach und St. Stefan/Gail ist man zwar nicht gänzlich sorgenfrei, die Versorgung ist aber gut abgesichert.

Und es wird laut Aussagen der Bürgermeister ständig saniert, Ortsnetze erneuert, um Lecks auszuschließen, Quellfassungen instand gesetzt und vor allem nach neuen und technisch fassbaren Quellen Ausschau gehalten. In Sachen Trinkwasser zählt der Bezirk Hermagor zu den reichsten, das ist so klar wie das sprudelnde Quellwasser.