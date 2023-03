Wer ist Fuzzman? Musiker, Komponist, Produzent, Tonstudio-Besitzer und Kurator, all das und mehr ist Herwig Zamernik. Zu einem besonderen Musikabend mit ihm lädt Max Wohlkönig vom Kino Millino, und zwar im April und nicht wie in der heutigen Ausgabe der Kleinen Zeitung im Regionalteil angekündigt im März.

Das Konzert von Fuzzman und The Singin' Rebels findet am Sonntag, 30. April, statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Zamernik legt im Zuge seiner Akustiktour 2023 einen Halt am Millstätter See ein. Auf die 2021 veröffentliche Platte "Endlich Vernunft" soll im späteren Verlauf des Jahres mit "Willkommen im Nichts" ein neues Album folgen.

Im obigen Musikvideo ist übrigens die Gemeindekapelle Paternion-Feistritz unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Herbert Steiner Seite an Seite mit Fuzzman zu sehen.