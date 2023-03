Groß wurde in Stollwitz oberhalb von St. Daniel im Gailtal der 100. Geburtstag von Altbauer Klemens Maria Hofbauer Wassermann gefeiert. So ungewöhnlich wie seine drei Vornamen ist auch der Jubilar, gesegnet mit einer unglaublichen geistigen wie körperlichen Frische. Sein Lebenselixier: Glaube, Liebe zu Familie, Haus, Hof, Wald und ein gutes Miteinander im Dorf und in der Gemeinde. Wie sein sprichwörtlicher und nie versiegender Humor.

Seit über 30 Jahren bestimmt die Kleine Zeitung seinen Tagesbeginn. "Ich hole mir daraus alle wichtigen Informationen aus Politik, Sport und Gesellschaft, natürlich sehe ich auch alle Nachrichtensendungen." Wie die aktuellen Spielergebnisse der Gailtaler Fußballmannschaften. Und sollte Klemens senior nicht im Wald, am Feld oder am Traktor anzutreffen sein, dann spielt er garantiert beim Nachbarn Karten. Sonntags, nach dem Pflicht-Gottesdienst in St. Daniel, verteilt der Jubilar im GH Grünwald die Bummerln an seine verzweifelten Kartenfreunde. Überaus gerne debattiert er mit Jugendlichen – und diese mit ihm. Wie mit seinen vier Kindern und neun Enkelkindern. "Unser Opa ist unser absolutes Vorbild", schwärmen seine studierenden Enkelinnen.