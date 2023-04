Das „Sozialpsychatrische Tageszentrum“ in der Gartenstraße 1 in Spittal an der Drau ist seit Jahren beliebte Anlaufstelle für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen und psychosozialen Unterstützungsbedarf. „Bisher war der Lärmpegel aufgrund der Gebäudeakustik recht hoch“, erklärt Tageszentrum-Projektleiterin Corina Ponta. „Das war vor allem bei den Gästen im pro cafe, aber auch bei anderen Gruppenaktivitäten recht unangenehm.“ Mit Unterstützung der Kelag konnten nun entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, und eine neue schalldämmende Akustikdecke eingebaut werden, was sich absolut positiv für das Raumklima auswirkt. Zudem wurde auch die Beleuchtung (mit Unterstützung der Firma Effcon) erneuert, die künftig unter anderem auch dimmbar ist. Die neue Decke, die auch optisch ein besonderer Eyecatcher ist, wurde von den Arbeitsprojekten Spittal an der Drau geplant, und dann von den Mitarbeitern und Lehrlingen der Kreativtischlerei „Kretha“ umgesetzt und eingebaut.