Die Jungen reden nicht nur über die Not und ihre Ursachen, sondern tun auch etwas dagegen. Am 21. April etwa schenken sie beim großen Spar Coffee to help-Tag wieder vor jedem Spar, Eurospar und Interspar in Kärnten und Osttirol freiwillig Kaffee aus und sammeln gleichzeitig Spenden, um so Menschen in Krisen, also in seelischer Not, in Kärnten zu helfen. Für diese Aktion werden im Bezirk Spittal und im Bezirk Hermagor noch Schüler gesucht.

"Die Jugendlichen, die sich bei dieser munter machenden Charity-Aktion engagieren, haben viel Spaß beim Gutes tun", weiß Ramona Janesch von der youngCaritas. Sie lädt unter dem Motto "Ich mach' was!" begeisterte junge Menschen zum Mitmachen ein. Interessierte melden sich bei Ramona Janesch. Das gilt auch für alle Lehrer, die gerne mit ihren Schülern teilnehmen wollen: r.janesch@caritas-kaernten.at oder Telefon 0676/310 98 39.