Sollte die Suche nach einem Postpartner in Radenthein erfolglos verlaufen, besteht für die Österreichische Post kein Handlungsbedarf. Denn am Papier ist der Postpartner-Standort in Feld am See zwar im Bezirk Villach-Land, aber „nur“ rund fünf Kilometer entfernt und der Versorgungsauftrag laut Postmarktgesetz erfüllt.