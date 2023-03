Am Mittwoch gegen 16 Uhr unternahm eine 28-jährige Frau aus Stuttgart in Deutschland als Flugschülerin einen Übungsflug mit ihrem Gleitschirm vom Startplatz Wassertheuer (Gemeinde Greifenburg). Sie startete aus einer Seehöhe von 1070 Metern zu einem Sinkflug in Richtung Landeplatz am Badesee Greifenburg.

Beim Landungsversuch unterließ es die Flugschülerin laut Polizei, durch Ziehen der Bremsleinen die Fluggeschwindigkeit zu reduzieren, drehte in weiterer Folge nach rechts ab und stürzte anschließend aus rund drei Metern zu Boden.

Dabei zog sie sich eine schwere Verletzung am linken Bein zu. Nach Erster Hilfe durch die Rettung Greifenburg wurde die Verletzte in das Bezirkskrankenhaus Spittal/Drau gebracht.