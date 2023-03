Wenige Tage nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter sitzt die Trauer bei der Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng verständlicherweise noch tief. Fans fürchteten, die Lesachtalerin könnte jetzt aus diesem Grund Konzerte ihrer aktuell laufenden "Bergbauern Tour" absagen, doch Naschenweng konnte Schlagerfreunde beruhigen, der nächste Stopp in Linz fand statt. "Weil sich das meine Oma so gewünscht hätte", schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen.

Einen Auftritt sagte die Kärntnerin jetzt aber doch ab, und zwar jenen in der "Beatrice Egli Show", die am 15. April unter anderem im ARD ausgestrahlt wird. Grund dafür, so die Produktionsfirma Kimmig Entertainment, sei ein Trauerfall in ihrer Familie. Das berichtet der TV-Sender MDR.

Auf der Liste der auftretenden Stars findet sich jedoch neben Mireille Mathieu, Peter Maffay, PUR und weiteren noch eine zweite bekannte Stimme, die Kärntner Flair ins deutsche Fernsehen bringt: Nik P.