Das Genussmagazin Falstaff zeichnet jedes Jahr die besten Restaurants und Gasthöfe aus. Nun ist der neue Guide für 2023 da. Dass unter den Top Ten in Österreich einmal mehr Hannes Müller von "Die Forelle" am Weißensee rangiert, ist keine Überraschung. Der kreative Haubenkoch hat sich mit seinem Team und seiner "ehrlichen, saisonalen und regionalen Küche" 98 von 100 Punkten und damit vier Gabeln erkocht.

Was beim Durchschauen der Bewertungen aber besonders auffällt, ist die hohe Dichte an Hütten, die in der Region mit feinsten Schmankerln aufwarten und Falstaff somit zu hohen Bewertungen hingerissen haben. Da wird jede Wanderung zum Hochgenuss. In Heiligenblut etwa lässt es sich laut Guide bei der Einkehr in der Elberfelder Hütte oder in der Oberwalderhütte hervorragend speisen. Beide Häuser erhielten 96 Punkte und ebenfalls vier Gabeln.

Mit drei Gabeln ausgezeichnet wurden

die Wolayerseehütte im Lesachtal (93 Punkte),

die Lammersdorfer Hütte hoch ober Millstatt,

die Salmhütte bei Heiligenblut,

die Strohsackhütte in Bad Kleinkirchheim (je 92 Punkte),

das Familien Feriendorf Moserhof in Penk,

die Gießener Hütte bei Malta,

die Millstätter Hütte (je 91 Punkte),

der Kleinsasserhof bei Spittal,

das Wirtshaus im Hotel Neusacherhof am Weißensee,

der Bärenwirt in Hermagor,

das Biohotel Der Daberer in Dellach/Gail,

die Adolf-Nossberger-Hütte bei Großkirchheim,

das Arthur von Schmid-Haus und

die Hagener Hütte in Mallnitz,

die Winklerner Hütte des Alpenvereins,

das Sadnighaus (Mörtschach) und

die Salzkofelhütte (Sachsenburg) (jeweils 90 Punkte)

Zwei Gabeln erhielten

die Neue Bonner-Hütte (Rennweg)

die Osnabrücker Hütte (Malta)

die Polinikhütte (Obervellach)

die Reißeck-Hütte (Mühldorf)

das Restaurant "1884" See-Villa (Millstatt)

das Peppino (Millstatt)

die Loystub'n in der Thermenwelt Pulverer (Bad Kleinkirchheim)

das Löwenzahn und

das Hotel Arlbergerhof Vital am Weißensee

das Restaurant im romantik SPA Hotel Seefischer

die Feldner Hütte (Greifenburg)

das Fraganter Schutzhaus (Flattach)

das Biohotel Gralhof (Weißensee)

das Ronacher Therme & Spa Resort

der Metzgerwirt (Radenthein)

das Strandhotel am Weißensee

das Alber Ferienhotel (Mallnitz)

Doris Fleißkuchl (Heiligenblut)

die Duisburger Hütte (Flattach)

die Frido-Kordon-Hütte (Gmünd)

die Watschiger Alm (Reisach/Gail)

die Gartenrast (Radenthein)

das Moerisch (Seeboden)

die E.T. Compton-Hütte (Berg/Drau) und

die Goldeckhütte (Baldramsdorf)

