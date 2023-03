Eine Reinigungskraft (46) war am Dienstag gegen 9.15 Uhr damit beschäftigt, im Stiegenhaus eines Gasthofes in der Gemeinde Gmünd die Fenster zu putzen. Sie stieg auf eine ausziehbare Aluleiter, um die Stiegenhausfenster in rund vier Metern Höhe zu erreichen.

Dabei stürzte die Frau aus einer Höhe von drei Metern zu Boden und prallte gegen ein eisernes Stiegengeländer. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.