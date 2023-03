Im Rahmen eines militärischen Festakts am Freitag, den 31. März um 11 Uhr, wird das Kommando über das Hochgebirgsjägerbataillon 26 offiziell übergeben. Der bisherige Kommandant Oberst Rudolf Kury tritt Anfang April seinen wohlverdienten Ruhestand an. Ihm folgt Oberst Hannes Krainz.

Seit 2014 führte Oberst Kury das Hochgebirgsjägerbataillons 26 in der Türk-Kaserne und war auch Kommandant der Garnison Spittal/Drau. Bei zahlreichen Einsätzen im hochalpinen Gelände in ganz Österreich stellten er und seine "Spittaler Hochalpinisten", wie sie gerne genannt werden, stets ihr Können, ihr Engagement und ihre permanente Einsatzbereitschaft unter Beweis. Getreu ihrem Motto "Kärntner allzeit voran" sind die Soldaten des Hochgebirgsjägerbataillons 26 im In- und Ausland immer dort zu finden, wo es herausfordernde Aufgaben zu lösen gibt.

Oberst Hannes Krainz © Jürgen Mayer/Bundesheer

Hannes Krainz, Oberst des Generalstabdienstes, wurde 1970 in Kapfenberg geboren. Nach der Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt musterte er 1996 zum damaligen Panzerstabsbataillon 9 in Götzendorf nach Niederösterreich aus. Sein weiterer militärischer Werdegang umfasste Tätigkeiten in verschiedenen Kommandanten- und Stabsfunktionen beim Jagdpanzerbataillon 1 in Wiener Neustadt, beim Aufklärungsbataillon 1 in Gratkorn und dem Kommandobataillon 1 in Graz sowie beim Zentrum für Internationale Kooperationen in Graz. Nach Abschluss der Generalstabsausbildung wurde Krainz 2010 zum Streitkräfteführungskommando nach Graz versetzt und versah dort Dienst in der Abteilung Ausbildung und Übung. Von 2012 bis 2013 war er Hauptlehroffizier für Taktik an der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt. Danach wechselte Krainz in den Militärstab der Europäischen Union nach Brüssel und war von 2017 bis 2021 Abteilungsleiter beim Multinationalen Kommando Operative Führung der Bundeswehr in Ulm. Bei drei NATO- und EU-Auslandseinsätzen war er als stellvertretender beziehungsweise als Kontingentskommandant in Bosnien-Herzegowina. Zuletzt versah er seinen Dienst in der Direktion 4 im Verteidigungsministerium in Wien als Stellvertretender Abteilungsleiter für Logistische Bereitstellung.