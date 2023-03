Osterschinken, geselchte Rippalan, Würstel, Zungen von Rind und Schwein, Reindling, Ostereier, Honig, Fisch . . . Alles, was zu einer traditionellen Osterjause gehört und dazu noch Handwerk und Stickereien gibt’s heuer erstmals am Gefat-Hof in Würmlach bei Kötschach-Mauthen. Familie Schellander und das Gasthaus Zebedin laden am Sonntag, 2. April, ab 10 Uhr – nach der Palmweihe in der örtlichen Kirche – zum Palmmarkt mit heimischen Produzenten.