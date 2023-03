Blackbox statt Blackout hieß es kürzlich für die angehenden Bartenderinnen und Bartender. Dabei bekommen die Schülerinnen und Schüler bei der praktischen Prüfung eine kreative Aufgabe: aus vorgegeben Ingredienzien in einer Box mixen sie eine Eigenkreation, wählen einen passenden Cocktailnamen dafür und servieren diesen dem Prüfungskomitee, bestehend aus dem unterrichtenden Lehrbeauftragten Daniel Philippitsch und Mario Hofferer, doppelter Cocktail World Champion, International Barkeeper of the Year des Barkeeper Weltverbandes, sechsfacher Österreichischer Staatsmeister, Barman des Jahres und Leader of the Year.