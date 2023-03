Es laufen erst die Gespräche zwischen Leitung, Gemeinde und Land, aber in Millstatt kursiert die Meldung, dass die Kindergruppe an der Hauptstraße mitten im Zentrum ausziehen müsse. Fakt ist, dass mit der neu beschlossenen Richtlinie für Kindergärten, die Räume zu klein werden. In weiterer Folge könnte es sein, dass Kinder zukünftig den Gemeindekindergarten, der sich jedoch in Obermillstatt befindet, besuchen müssten.