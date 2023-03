30.000 Euro lautete das gesteckte Ziel von Florian Lerchbaumer. Der Mountain- und Trialbiker hat sich Anfang des Jahres vorgenommen, Levi, der die Diagnose Morbus Canavan, eine degenerative Hirnerkrankung, mit diesem Spendenbetrag zu unterstützen.

Und zwar radelte der Staller unter widrigsten Bedingungen bis in die griechische Hauptstadt Athen. Der Ansporn: Mit jedem Kilometer sammelte Lerchbaumer Geld für den kleinen Levi.

Große Unterstützung

Auf Instagram teilte der Radprofi nun ein Foto von der emotionalen Spendenübergabe.

56.464,64 Euro kamen in Summe zusammen. "Dank eurer Hilfe, zahlreicher Spenden und aller, die sich bei der Spendenaktion beteiligt haben, konnten wir so Levi und seine Familie unterstützen", schreibt Lerchbaumer, der als Influencer bereits über 30.000 Follower gesammelt hat.

Karitative Krampusse

Zusätzlich übergaben auch die Mitglieder der Brauchtumsgruppe Horden Pass Lainach ihre Spendensumme über 6000 Euro an die Familie von Levi. Das Geld kam durch die Versteigerungen ihrer Masken und durch Spenden zustande. Auch die Fußballmannschaft "The Matadors" aus Kolbnitz beteiligte sich an der Aktion. Sie schenkten Levi seine eigene Maske.