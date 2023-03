"Die momentanen Schwierigkeiten in der europaweiten Finanz- und Versorgungspolitik gelten natürlich auch für unsere Heimat. 10 Prozent Inflation, das heißt 10 Prozent durchschnittliche Erhöhung aller Preise sind eine gewaltige Belastung für alle Menschen, besonders natürlich für Familien und für unsere Jugend", sagt Vizebürgermeister Ino Bodner, Obmann des Fischereiverbandes Millstätter See.

Aus dieser Situation heraus haben sich der Fischereiverband Millstätter See und die Fischerei Soravia überlegt, wie sie ihren Fischerinnen und Fischern, aber auch besonders der Jugend helfen können.

Vizebürgermeister Ino Bodner, Obmann des Fischereiverbandes Millstätter See und Sabine Egger, Mitarbeiterin im Tourismusbüro Seeboden © Ino Bodner

"Wir haben daher beschlossen, die Preise für unsere Erlaubnisscheine im Fischerjahr 2023 nicht zu erhöhen", sagt Ino Bodner, Obmann des Fischereiverbandes Millstätter See. Das gilt für alle Karten, die in den Ausgabestellen rund um den See für die Seelehen des Fischereiverbandes und der Fischerei Soravia gelten (Tageskarte, 2-Tageskarte, Wochenkarte, 2-Wochenkarte, Saisonkarte Ufer bzw. Boot). Auch die Preise für die Kombikarte beziehungsweise für die Verlängerungswochen bleiben unangetastet.

"Wenn schon unsere allgemeinen Lebensbedingungen schwieriger geworden sind, so sollen wenigstens diese Freizeitmöglichkeiten erhalten bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir unseren Angelfreunden damit eine kleine Freude bereiten können, und wünsche allen ein kräftiges Petri Heil für 2023“, freut sich Ino Bodner.